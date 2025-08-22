Royal Enfield Motoverse 2025: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 2025ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೋವಾದ ವ್ಯಾಗೇಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೋಟೋ - ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸವಾರರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಈಗಲೇ 2,499 ರೂ.ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಾಸ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 2499 ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 2399 ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 2299 ಆಗಲಿದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಡರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸವಾರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 12 ದೇಶಗಳ ಸವಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರ್ಯಾಲಿಂಗ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯು ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಲ್ಲೊ ಡೈರಿ, ಯುಫೋರಿಯಾ, ಥಾಯ್ ಕುಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
