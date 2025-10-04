ETV Bharat / technology

ನಿಮಗಿಷ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ AI ಆಧಾರಿತ ರೋಬೋಟ್​: ಇಲ್ಲಿದೆ 'ನಲ ಚೆಫ್' ವಿಶೇಷ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಐ ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Robot Chef Whips Up Deliciousness with AI Precision
ರೋಬೋಟ್ ಚೆಪ್ (Eenadu.net)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 4, 2025 at 2:23 PM IST

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ರೋಬೋಟಿಕ್​ ಆಗಿದೆ. ರೋಬೋಟ್‌ಗಳೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ರೋಬೋಟ್​ಗಳಿಂದ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಾಣಸಿಗ 'ನಲ ಚೆಫ್' ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ 'ವಿಜಯವಾಡ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಳ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ರಚಿಸಿದ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬಾಣಸಿಗ ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ, ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದು.

ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಈ ರೊಬೊಟಿಕ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗೆ ಪಾಕ ವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅದಾಗಿಯೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಳ ಚೆಫ್ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಸ್ಥಿರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಕ ಸೇವೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

"ನಲ ಚೆಫ್‌ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ರೋಬೋಟ್​​ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹಲವು ಬಾಣಸಿಗರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದೊಂದೇ ರೋಬೋಟ್​ ತರಹೇವಾರಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಉಣಬಡಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ರೋಬೋಟ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

AI ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಲ ಚೆಫ್, ಅಡುಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಬಾಣಸಿಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರುಚಿಯು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ರೋಬೋಟ್​ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಲ ಚೆಫ್‌ ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಘಟಕರು.

''ನಲ ಚೆಫ್ ಕೇವಲ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಆಹಾರ ಸೇವೆಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್​ ಆನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆಯ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ರೋಬೋಟ್'' ಎಂಬುದು ಸಂಘಟಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

