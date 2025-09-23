ರೂ.5.14 ಲಕ್ಷ, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್; ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್! ಹೊಸ ಕ್ವಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Renault Kwid 10th Anniversary: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Renault Kwid 10th Anniversary: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಗಸಾದ SUV ತರಹದ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು.
ಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ 5 ಅಗ್ಗದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ವಿಡ್ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
|Variant
|Transmission Type
|Price (Ex-showroom)
|10th Anniversary Edition
|Manual
|Rs 5.14 lakh
|10th Anniversary Edition
|AMT (Automatic)
|Rs 5.63 lakh
ಈ ಸೀಮಿತ ಎಡಿಷನ್ ವರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು SUV ತರಹದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟೆಕ್ನೋ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 500 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.14 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.63 ಲಕ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ. ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕ್ವಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
|Category
|Details
|Exterior Colors
|Fiery Red with Black Roof
|Shadow Grey with Black Roof
|Wheels
|Shiny black Flex wheels
|Decals
|Anniversary decals on doors and C-pillar
|Grille Accent
|Yellow insert in the front grille
|Seat Design
|10th Anniversary-themed upholstery with yellow accents
|Steering Wheel
|Leatherette with metal mustard stitching
|Interior Trim
|Yellow accents on infotainment surround and door trims
|Additional Features
|Illuminated scuff plates
|Puddle lamps
ಆದರೆ ಕ್ವಿಡ್ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ ಜೊತೆ ಫೈರಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ ನ್ಯೂ ಶ್ಯಾಡೋ ಗ್ರೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್, ಡೋರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಡೆಕಲ್ಸ್, ಸಿ-ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
|Variants
|Price (ex-showroom)
|Authentic MT
|Rs 4.29 Lakh
|Evolution MT
|Rs 4.66 Lakh
|Evolution AMT
|Rs 4.99 Lakh
|Techno MT
|Rs 4.99 Lakh
|10th Anniversary Edition MT
|Rs 5.14 Lakh
|Techno AMT
|Rs 5.48 Lakh
|10th Anniversary Edition AMT
|Rs 5.63 Lakh
|Climber
|Rs 5.47 Lakh
|Climber AMT
|Rs 5.88 Lakh
|Climber DT
|Rs 5.58 Lakh
|Climber AMT DT
|Rs 5.99 Lakh
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
