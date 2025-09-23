ETV Bharat / technology

ರೂ.5.14 ಲಕ್ಷ, 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​; ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್! ಹೊಸ ಕ್ವಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Renault Kwid 10th Anniversary: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

KWID ANNIVERSARY EDITION LAUNCHED RENAULT KWID FEATURES RENAULT KWID PRICE RENAULT KWID SPECIFICATIONS
September 23, 2025

Renault Kwid 10th Anniversary: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಗಸಾದ SUV ತರಹದ ಲುಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು.

ಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್​ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ 5 ಅಗ್ಗದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ವಿಡ್ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

VariantTransmission TypePrice (Ex-showroom)
10th Anniversary EditionManualRs 5.14 lakh
10th Anniversary EditionAMT (Automatic)Rs 5.63 lakh

ಈ ಸೀಮಿತ ಎಡಿಷನ್​ ವರ್ಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು SUV ತರಹದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ವಿಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟೆಕ್ನೋ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 500 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.14 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.63 ಲಕ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ. ಈ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕ್ವಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

CategoryDetails
Exterior ColorsFiery Red with Black Roof
Shadow Grey with Black Roof
WheelsShiny black Flex wheels
DecalsAnniversary decals on doors and C-pillar
Grille AccentYellow insert in the front grille
Seat Design10th Anniversary-themed upholstery with yellow accents
Steering WheelLeatherette with metal mustard stitching
Interior TrimYellow accents on infotainment surround and door trims
Additional FeaturesIlluminated scuff plates
Puddle lamps

ಆದರೆ ಕ್ವಿಡ್ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ರೂಫ್​​ ಜೊತೆ ಫೈರಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ರೂಫ್​ ನ್ಯೂ ಶ್ಯಾಡೋ ಗ್ರೇ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ವಿಡ್‌ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​, ಡೋರ್ಸ್​ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಡೆಕಲ್ಸ್​, ಸಿ-ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್​ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

VariantsPrice (ex-showroom)
Authentic MTRs 4.29 Lakh
Evolution MTRs 4.66 Lakh
Evolution AMTRs 4.99 Lakh
Techno MTRs 4.99 Lakh
10th Anniversary Edition MTRs 5.14 Lakh
Techno AMTRs 5.48 Lakh
10th Anniversary Edition AMTRs 5.63 Lakh
ClimberRs 5.47 Lakh
Climber AMTRs 5.88 Lakh
Climber DTRs 5.58 Lakh
Climber AMT DTRs 5.99 Lakh

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

