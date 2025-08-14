Renault Kiger New Facelift: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ SUV ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈಗ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ SUV ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Renault Kiger ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ Renault Kiger ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ SUV ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ Renault Kiger SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ Renault ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ Kiger ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ತುದಿಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 2025 ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಹೊಸ ಕಿಗರ್ಗಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. 2025 ರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಡೈಮಂಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಹೊಸ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಬಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 2025ರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವೀಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಿಗರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2025 ರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 6.50 ಲಕ್ಷಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
