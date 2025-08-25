ETV Bharat / technology

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್​: ಸೂಪರ್​ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ

Renault Kiger Facelift Launched: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿ 'ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್' ಕಾರನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್ (Photo Credit: Instagram/Renault India)
By ETV Bharat Tech Team

August 25, 2025

Renault Kiger Facelift Launched: ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2025 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆ ವಿವರ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ.6.29 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ.11.29 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ.

ರೀಥಿಂಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಕಾರು ಇದು. ಹೊಸ ಕಿಗರ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತ. ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2025 ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಹುಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 16-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಎವಾಸನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌಂಡ್​ ನಿರೋಧನವು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ರೇನ್​ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್​​ ವೈಪರ್‌ಗಳು, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 20.32 ಸೆಂ.ಮೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3D ARKAMYS ಸೌಂಡ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಇದೆ.

ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, PM2.5 ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ ಆಟೋ ಅಪ್/ಡೌನ್ ಆಂಟಿ-ಪಿಂಚ್, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋವ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ 21 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ESP (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕಾರೇಜ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2025 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅವು ಅಥೆಂಟಿಕ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಟೆಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್. ಇದು ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.29 ಲಕ್ಷ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರೂ. 7.09 ಲಕ್ಷ, ಟೆಕ್ನೋ ರೂ. 8.19 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ರೂ. 9.14 ಲಕ್ಷ. ಟರ್ಬೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನೋ).

ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಮೋಷನ್ ರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿವಿಟಿ ಎಮೋಷನ್ ರೂ. 11.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು. ಈ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಿಗರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಕೈಗರ್ ಎರಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, 72 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 96 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಮ್‌ಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 100 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 160 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 2025 ಕಿಗರ್ ಡೀಲರ್-ಫಿಗೇಟೆಡ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

