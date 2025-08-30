Reliance Intelligence: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AGM) ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ‘ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್’ ಎಂಬ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ‘ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ (ಫೇಸ್ಬುಕ್) ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI-ಸಿದ್ಧ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಐಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂಧನ, ಚಿಲ್ಲರೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಂತಹವುಗಳನ್ನು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
AI ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ
AI-Ready ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ) ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್-ಪ್ರಮಾಣದ AI-Ready ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತರುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
AI ಸೇವೆಗಳು: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಘಟಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ AI-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ 5G ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಓಟಕ್ಕೂ ಸೇರಲಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಯೋ ಪಿಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಿಯೋ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೇ-ಆಸ್-ಯು-ಯೂಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಳಸುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಜಿಎಂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡ ಜಿಯೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾದ AI-ಪವರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ‘ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾ: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಹೆಸರು ರಿಯಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಡೆಮೊವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೀಚರ್: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ AI-ಪವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಯೋಲೆನ್ಝಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವ್ಯೂ 3.0: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಯೋಲೆನ್ಝಡ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವ್ಯೂ 3.0 ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೈಪ್ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
