Realme P4 5G Series Launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಅನ್ನು ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಪ್ರೊ 5G' ಮತ್ತು ಬೇಸ್ 'ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G' ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು AI- ಚಾಲಿತ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
8 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 24,999 ರೂ.
8 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 26,999 ರೂ.
12 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 28,999 ರೂ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿರ್ಚ್ ವುಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಓಕ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಐವಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ, 2,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- 6 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 18,499 ರೂ.
- 8 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 19,499 ರೂ.
- 8 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 21,499 ರೂ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2,500 ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು 1,000 ರೂ ವಿನಿಮಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
The Power To Explore is here.— realme (@realmeIndia) August 20, 2025
Now it’s your time to explore its power.
Say hello to the all-new realme P4 Pro.
1st Sale on 27th Aug, 12 PM — starting at ₹19,999*
₹3,000 Bank Offer | ₹2,000 Exchange Bonus pic.twitter.com/kIk1yfzxWA
ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ‘ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ 4 5 ಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ರಿಯಲ್ಮೆ ಪಿ 4 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ’ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮೆ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.8-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ (1,080×2,800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED 4D ಕರ್ವ್+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 6,500 ನೀಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 4,320Hz ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 3.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ AI-ಚಾಲಿತ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 144fps ನಲ್ಲಿ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ BGMI ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 7,000 ಚದರ ಮಿಮೀ ಏರ್ಫ್ಲೋ VC ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX896 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ OV50D ಸೇನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು AI ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮೋಡ್, AI ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡ್, AI ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಭದ್ರತೆ: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP65, IP66 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತೂಕ: ಈ ಫೋನ್ 7.68mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದು, 187 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಫೋನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4,500 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ "ಪ್ರೊ" ರೂಪಾಂತರದಂತೆಯೇ VC ಕೂಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI-ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾದ AI ಎಡಿಟ್ ಜಿನೀ ಮತ್ತು AI ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪ: ಇದು 7.58mm ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
