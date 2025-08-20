ETV Bharat / technology

ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​? - REALME P4 5G SERIES LAUNCHED

Realme P4 5G Series Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit- Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 3:31 PM IST

Realme P4 5G Series Launched: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಅನ್ನು ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4 ಪ್ರೊ 5G' ಮತ್ತು ಬೇಸ್ 'ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4 5G' ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್‌ಗಳು AI- ಚಾಲಿತ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

8 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ 24,999 ರೂ.

8 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ 26,999 ರೂ.

12 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ 28,999 ರೂ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿರ್ಚ್ ವುಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಓಕ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಐವಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ, 2,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

  • 6 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 18,499 ರೂ.
  • 8 ಜಿಬಿ RAM + 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 19,499 ರೂ.
  • 8 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ 21,499 ರೂ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2,500 ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್​ ಮತ್ತು 1,000 ರೂ ವಿನಿಮಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ​ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ ‘ರಿಯಲ್​​ಮಿ ಪಿ 4 5 ಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ರಿಯಲ್ಮೆ ಪಿ 4 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ’ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಿಯಲ್ಮೆ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.8-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ (1,080×2,800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) AMOLED 4D ಕರ್ವ್+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 6,500 ನೀಟ್ಸ್​ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 4,320Hz ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 3.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ AI-ಚಾಲಿತ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 144fps ನಲ್ಲಿ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ BGMI ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ 7,000 ಚದರ ಮಿಮೀ ಏರ್‌ಫ್ಲೋ VC ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX896 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ OV50D ಸೇನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್​ಮಿ UI 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು AI ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್, AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮೋಡ್, AI ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡ್, AI ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಭದ್ರತೆ: ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP65, IP66 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತೂಕ: ಈ ಫೋನ್ 7.68mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದು, 187 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಫೋನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4,500 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಇನ್​ಬಿಲ್ಟ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ "ಪ್ರೊ" ರೂಪಾಂತರದಂತೆಯೇ VC ಕೂಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI-ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾದ AI ಎಡಿಟ್ ಜಿನೀ ಮತ್ತು AI ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ UI 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ದಪ್ಪ: ಇದು 7.58mm ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

