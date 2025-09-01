Realme 15T India Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ರಿಯಲ್ಮಿ 15T’. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದು 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 7.79mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 181 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ‘ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ’ಗಿಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ 4R ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೇ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ 6050mm² ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಫೋನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Realme 15T ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 4R ಕಂಫರ್ಟ್+ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ, 4000 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಬಿಟ್ ಕಲರ್ ಡೆಪ್ತ್, 2160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಚ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಇದು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಬಿಗ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ‘iPhone 16 Pro’ ಗಿಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು AI ಎಡಿಟ್ ಜಿನೀ, AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮೋಡ್, AI ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ-ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 6.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೂಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ರಿಯಲ್ಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
