50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ - REALME 15T INDIA LAUNCH

Realme 15T India Launch: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಯಲ್​ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

Realme 15T India Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15T’. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದು 50MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 7.79mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 181 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ‘ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ’ಗಿಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ 4R ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೇ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ 6050mm² ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಫೋನ್‌ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Realme 15T ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ: ಇದು 4R ಕಂಫರ್ಟ್+ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ, 4000 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಬಿಟ್ ಕಲರ್​ ಡೆಪ್ತ್​​, 2160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಜುವಲ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಚ್​ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಇದು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಬಿಗ್​ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ‘iPhone 16 Pro’ ಗಿಂತ ಸ್ಲಿಮ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು AI ಎಡಿಟ್ ಜಿನೀ, AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮೋಡ್, AI ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ-ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ UI 6.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್​ ಸಿಲ್ವರ್​, ಸಿಲ್ಕ್​ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೂಟ್​ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

