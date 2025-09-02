Realme 15T launched: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ಮಿ 15T ಆಗಿದ್ದು, 15 ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Realme 15T ವಿಶೇಷತೆಗಳು: Realme 15T 6.57-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 4000 ನೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10-ಬಿಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವು 93 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ. ಇದು MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Android 15 ಆಧಾರಿತ Realme UI 6.0 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
See the future unfold LIVE at the #realme15T launch.— realme (@realmeIndia) September 2, 2025
The #realme15T comes with a 7.79mm ultra-slim body, premium finish, 50MP Dual AI Camera, and a 7000mAh Titan Battery, making it a phone that doesn’t just work great, but also #LooksGreat.
Starting from ₹18,999
Pre-book now… pic.twitter.com/KHpNT0pOry
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಈ Realme ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 50MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 4K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 25.3 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ, 128.4 ಗಂಟೆಗಳ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು 13 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
|Product
|Variant
|MOP
|Offers
|NEP
|realme 15T Offline and OW offers
|8GB + 128GB
|₹20,999
Credit Card EMI ₹2000 or Full Swipe ₹1000 + No Cost EMI 10/0
Pre-booking Offer: Free realme Buds T01
|₹18,999
|8GB + 256GB
|₹22,999
|₹20,999
|12GB + 256GB
|₹24,999
|₹22,999
Flipkart offers
|8GB + 128GB
|₹20,999
|₹2,000 Bank Offer or ₹4,000 Exchange Offer + No-cost-EMI of 6 Months
|₹18,999
|8GB + 256GB
|₹22,999
|₹20,999
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ 15T ಬೆಲೆ: ರಿಯಲ್ಮಿ 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೂಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ಮತ್ತು 12GB + 256GB. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 20,999, ರೂ. 22,999 ಮತ್ತು ರೂ. 24,999 ಎಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿ-ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
