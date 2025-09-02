ETV Bharat / technology

ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಯಲ್​ಮಿ! ಅದ್ಭುತ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ - REALME 15T LAUNCHED IN INDIA

Realme 15T launched: ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15T ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಯಲ್​ಮಿ
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 1:55 PM IST

Realme 15T launched: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15T ಆಗಿದ್ದು, 15 ಸೀರಿಸ್​ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು HD ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನೊಂದಿಗೆ 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 50MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Realme 15T ವಿಶೇಷತೆಗಳು: Realme 15T 6.57-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ 4000 ನೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10-ಬಿಟ್ ಕಲರ್​ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವು 93 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ. ಇದು MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Android 15 ಆಧಾರಿತ Realme UI 6.0 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಈ Realme ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 50MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 4K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 25.3 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ, 128.4 ಗಂಟೆಗಳ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು 13 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15T ಬೆಲೆ: ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೂಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ಮತ್ತು 12GB + 256GB. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 20,999, ರೂ. 22,999 ಮತ್ತು ರೂ. 24,999 ಎಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿ-ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

