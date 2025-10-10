ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್ ಎಡಿಷನ್! ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ?

Realme 15 Pro 5g Special Edition: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5G ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 8:50 AM IST

Realme 15 Pro 5g Special Edition: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5G ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ‘ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5G’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಕಂಪನಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ 3D-ಎನ್​ಗ್ರೇವ್ಡ್​ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲೀಶ್​ ನ್ಯಾನೊ-ಎನ್​ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೌಸ್ ಟಾರ್ಗರಿಯನ್‌ನ ಸಿಂಬಲ್​ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರು ತಲೆಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಕಲರ್​-ಚೇಂಜಿಂಗ್​ ಲೆದರ್​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು (Fiery Red) ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು UI ಥೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ (GOT) ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗರಿಯನ್ ಡ್ರಾಗನ್‌ಫೈರ್ UI ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ Realme 15 Pro 5G ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ದೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6,500 ನಿಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ಬಿಗ್​ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FeaturesDetails
DesignExclusive black and gold colours
3D engraved Dragon Claw border on camera island
Golden decorative lens rings on rear cameras
The sigil of House Targaryen
Colour-changing leather back panel
Display144Hz | 6.8-inch 1.5K AMOLED
ProcessorSnapdragon 7 Gen 4
Rear camera50MP + 50MP ultrawide + 50MP multispectral sensor
Front camera50MP
Battery7,000mAh
Charging capacity80W
UI ThemeGame of Thrones inspired Stack “Ice” UI theme with cool tones
Targaryen “Dragonfire” UI theme with fiery hues

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಸೋನಿ IMX896 OIS ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66+IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 44,999.

ConfigurationPriceEffective PriceInstant Discount
12GB RAM + 512GB storageRs 44,999Rs 41,999Rs 3,000 (instant discount on select credit card transactions)

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆಪರ್ಸ್​: ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 3,000 ರ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 41,999 ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಭಾರತ 6G ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ: ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ IITಗಳು!

