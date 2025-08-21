Astronaut Shubhanshu Shukla: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತರಬೇತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ದೇಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಭವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ. ದೇಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2015ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2005 ಮತ್ತು 2015ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ಲಾ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
