ETV Bharat / technology

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ - ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

Astronaut Shubhanshu Shukla: ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

SHUBHANSHU SHUKLA PRESS MEET SPACE STATION AXIOM SPACE MISSION 4 IAF GROUP CAPTAIN SHUKLA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 3:40 PM IST

1 Min Read

Astronaut Shubhanshu Shukla: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತರಬೇತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ದೇಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಭವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ. ದೇಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2015ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2005 ಮತ್ತು 2015ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ಲಾ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಲಾಂಚ್​ ಪ್ಯಾಡ್​ನಿಂದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ?

Astronaut Shubhanshu Shukla: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತರಬೇತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ದೇಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಭವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ. ದೇಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2015ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2005 ಮತ್ತು 2015ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ಲಾ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಲಾಂಚ್​ ಪ್ಯಾಡ್​ನಿಂದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLAAXIOM SPACE MISSION 4ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾISSASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.