Indian Akshay Urja Day: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಸೌರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಷಯ ಊರ್ಜಾ ದಿನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MNRE) ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ಊರ್ಜಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ (MNRE), ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಅನ್ನು ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೇ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲು, MNRE ‘ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ದಿವಸ್’ (RGAUD) ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 2004 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಗುಂಪು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ MNRE ಯ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ WBREDA, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ದಿವಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, WBREDA ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಿಟ್-ಅಂಡ್-ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ಅಥವಾ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದರೇನು?: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸೌರ, ಪವನ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದವುಗಳಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಹತ್ವ: ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಯಂತಹ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ದಿನವು ಜನರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯು ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಕ್ಷಯ ಉರ್ಜಾ ದಿವಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅವಳಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೇಶವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. IRENA RE ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ:
- ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರಲ್ಲಿ 76.37 GW ಇದ್ದ ಸ್ಥಾಪಿತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 226.79 GW ಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2014-15 ರಲ್ಲಿ 190.96 BU ನಿಂದ 2024-25 ರಲ್ಲಿ 370.65 BU ಗೆ ಏರಿತು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024–ಫೆಬ್ರವರಿ 2025). ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಶೇ.17.20 ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 22.20 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
- ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 39 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ 2.82 GW ನಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ 110.9 GW ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 23.83 GW ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಲತೀರದ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಂಬಲಿತ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಪುಗಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗಳು (2014-2025):
- ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ 2014 ರಲ್ಲಿ 21 GW ನಿಂದ ಜೂನ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 51.3 GWಗೆ ಏರಿತು. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
- 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4.15 GW ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಅಂದಾಜು ಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಿಂದ 150 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 1164 GW ಆಗಿದೆ.
- 2014ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 35.8 GW ನಿಂದ 48 GWಗೆ ಏರಿತು. 2030ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 55 GW ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ISTS) ಈಶಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ (ISA) ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ (OSOWOG) ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ (ISA) ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಹಂತ-I ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು 2021 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ: ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟಾಪ್ ಫ್ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ