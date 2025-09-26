ETV Bharat / technology

ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಔಟ್​! ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್​ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಲೆವೆಲ್​!!

Qualcomm Latest Flagship Chipset: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಔಟ್​ (Photo Credit: Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 8:32 AM IST

3 Min Read
Qualcomm Latest Flagship Chipset: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ‘ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ‘ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2025’ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್​ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 8-ಸೀರಿಸ್​ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 1, ಜೆನ್ 2 ಮತ್ತು ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ‘ಜೆನ್ 4’ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ‘ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ‘ಜನ್ 4’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 3 ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಝೆನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಎಲೈಟ್ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಝೆನ್ ಎರಡೂ ಇವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ '4' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪವರ್​, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಹೊಸದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಓರಿಯನ್ ಸಿಪಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಅಡ್ರಿನೊ GPU ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್​ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ NPU AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಸ್ಪೀಡ್​ ಈಗ ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು AI ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್​ ಕೇಳಬಲ್ಲದು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಸಹಾಯಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ‘A19 ಪ್ರೊ’ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ‘ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ’ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಹೊಸ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, ZTE ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ‘Snapdragon 8 Elite Gen 5’ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘Samsung Galaxy S26’ ಮತ್ತು ‘OnePlus 15’ ಸೀರಿಸ್​ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

