ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಔಟ್! ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್!!
Qualcomm Latest Flagship Chipset: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 26, 2025 at 8:32 AM IST
Qualcomm Latest Flagship Chipset: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ‘ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ‘ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2025’ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 8-ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 1, ಜೆನ್ 2 ಮತ್ತು ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ‘ಜೆನ್ 4’ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ‘ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ‘ಜನ್ 4’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 3 ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಝೆನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಎಲೈಟ್ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಝೆನ್ ಎರಡೂ ಇವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ '4' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಪವರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಹೊಸದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಓರಿಯನ್ ಸಿಪಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಅಡ್ರಿನೊ GPU ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ NPU AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು AI ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬಲ್ಲದು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಸಹಾಯಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ‘A19 ಪ್ರೊ’ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ‘ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ’ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಹೊಸ ‘ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5’ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, ZTE ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ‘Snapdragon 8 Elite Gen 5’ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘Samsung Galaxy S26’ ಮತ್ತು ‘OnePlus 15’ ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
