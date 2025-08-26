Maruti Suzuki e-Vitara: ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ತನ್ನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ XUV400 ಮತ್ತು BE ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಿಡಗಡೆಯು ಮಾರುತಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಈ ನಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ SUV ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
