ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಮೋದಿ - MARUTI SUZUKI E VITARA

Maruti Suzuki e-Vitara: ಇಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ ಇವಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ ಇವಿ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 8:47 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 8:57 AM IST

Maruti Suzuki e-Vitara: ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ತನ್ನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ XUV400 ಮತ್ತು BE ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಇಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಂಸಲ್‌ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಿಡಗಡೆಯು ಮಾರುತಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.

ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ SUV ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಈ ನಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ SUV ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

