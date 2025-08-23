ETV Bharat / technology

15 ವರ್ಷ, ಮಿಷನ್ 100, ‘ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಿದೆ’: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - INDIAN SPACE PLANS

Indian Space Plans: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
Indian Space Plans: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭೂ - ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶ, ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆಯು ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮಿಷನ್​ಗಳಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನದಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ನಾರಾಯಣನ್, ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ -4 ಮತ್ತು ವೀನಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು BASನ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ಯಂತ್ರ (NGL) ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಾವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಅವರು ನನಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ, ನವ ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗುಂಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಸೆಮಿ - ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಸವಾಲಿನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನವು, ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಅದರ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2047ರ ಮಿಷನ್: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 2040 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಅಥವಾ ಗಗನಯಾನನಂತಹ ನಮ್ಮ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಯಸೂಚಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೋದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 6 ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿ: ‘ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್​’ ಮಾಡ್ಯೂಲ್​ನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

