ETV Bharat / technology

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​? - MARUTI EVITARA LAUNCHED BY PM MODI

Maruti eVitara Launched By PM Modi: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.

MARUTI SUZUKI ELECTRIC VEHICLE MARUTI EVITARA PRICE MARUTI EVITARA EXPORT MADE IN INDIA BEV
ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 2:18 PM IST

4 Min Read

Maruti eVitara Launched By PM Modi: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ‘ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ’ಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ತೋರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ತೋಷಿಬಾ, ಡೆನ್ಸೊ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರ ಈ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 67,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾರುತಿ ಸ್ಥಾವರ ಹೇಗಿದೆ?: ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ (SMG) ಸ್ಥಾವರವು ಸುಮಾರು 640 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾವರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜನವರಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿಯ ಈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 23.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹರಿಯಾಣ (ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾನೇಸರ್) ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.

ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಅದರ ನೋಟ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮಾರುತಿ ಇವಿಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಪ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ-ಸ್ಲಾಶ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್​ ಆರ್ಚ್​ ಮೇಲೆ ಕರ್ವ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಿ-ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

18 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ 4,275 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,800 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,635 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2,700 ಮಿಮೀ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೆಟಾಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 180 ಮಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕವು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1,702 ಕೆಜಿಯಿಂದ 1,899 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ SUV ಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (49kWh ಮತ್ತು 61kWh) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಆಲ್ ಗ್ರಿಪ್-E ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರುತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42kWh ಮತ್ತು 51.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 390 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 473 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ARAI ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಬೆಲೆ 17.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 24.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ: ಸೈಬರ್‌ ಟ್ರಕ್‌​ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್

Maruti eVitara Launched By PM Modi: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ‘ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ’ಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ತೋರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ತೋಷಿಬಾ, ಡೆನ್ಸೊ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರ ಈ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 67,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾರುತಿ ಸ್ಥಾವರ ಹೇಗಿದೆ?: ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ (SMG) ಸ್ಥಾವರವು ಸುಮಾರು 640 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾವರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜನವರಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿಯ ಈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 23.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹರಿಯಾಣ (ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾನೇಸರ್) ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.

ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಅದರ ನೋಟ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮಾರುತಿ ಇವಿಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಪ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ-ಸ್ಲಾಶ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್​ ಆರ್ಚ್​ ಮೇಲೆ ಕರ್ವ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಿ-ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

18 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ 4,275 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,800 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,635 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2,700 ಮಿಮೀ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೆಟಾಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 180 ಮಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕವು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1,702 ಕೆಜಿಯಿಂದ 1,899 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ SUV ಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (49kWh ಮತ್ತು 61kWh) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಆಲ್ ಗ್ರಿಪ್-E ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರುತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42kWh ಮತ್ತು 51.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 390 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 473 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ARAI ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಬೆಲೆ 17.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 24.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ: ಸೈಬರ್‌ ಟ್ರಕ್‌​ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್

For All Latest Updates

TAGGED:

MARUTI SUZUKI ELECTRIC VEHICLEMARUTI EVITARA EXPORTMADE IN INDIA BEVಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾMARUTI EVITARA LAUNCHED BY PM MODI

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

₹358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಯಮನನ್ನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ: 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ!

ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.