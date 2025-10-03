ETV Bharat / technology

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

perlpexity-launched-comet-browser-for-free-worldwide
ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ (Image Credit: Perplexity AI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ತನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)-ಚಾಲಿತ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್, 'ಕಾಮೆಟ್ (Comet)' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ರೌಸರ್​ಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಈ ಹಿಂದೆ "ವೇಯ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್" ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆಸಕ್ತರು AI-ಚಾಲಿತ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹುಡುಕಲು, ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2025ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರರಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಡಾಲರ್​ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಮೂಲಕ ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ವಿಧಾನ 1:

ಬಳಕೆದಾರರು perplexity.ai/comet ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಧಾನ 2:

ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

ಹಂತ 2: ಸರ್ಚ್​ ಬಾರ್​ ಮೇಲೆ Preplexity ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸರ್ಚ್​ ರಿಸಲ್ಟ್​​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4: ಸೈಟ್ ಓಪನ್​ ಆದ ನಂತರ, ನೀವು ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಪಾಪ್ - ಅಪ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಪುಟದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಂತ 5: ತದನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್​ ಕಾಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್: ಇದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಒಳನೋಟಗಳು, ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾಮೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಒಪೇರಾ ಮತ್ತು ಡಯಾ ಬ್ರೌಸರ್​ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿದೆ (ಅದರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪಾಲುದಾರರು: ಕಾಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, AI ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು 5 ಡಾಲರ್​​ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು.

ಕಾಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಲಾಂಚ್ ಪಾಲುದಾರರ ಪಟ್ಟಿ:

ಸಿಎನ್‌ಎನ್

ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ಟ್

ಫಾರ್ಚೂನ್

ಲೆ ಫಿಗರೊ

ಲೆ ಮಾಂಡೆ

ದಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್

ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್

