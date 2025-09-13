AI ಸಾಧನದಿಂದ ಆಕಾಶಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಖಗೋಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ AI ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2025 at 2:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ಎಂಎಲ್) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈಗ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಬ್ಧದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಮಸುಕಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ನಾಸಾದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಹವಾಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಭೂಮಂಡಲದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ATLAS) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ATLAS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಐದು ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಚರ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆಚೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು 200- 400 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (VRA) ಎಂಬ AI ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಡೇಟಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಾಧನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಟ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಆರ್ಎ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಮರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾದ ಆಯ್ದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಹೆಲೋಯಿಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್, "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿಆರ್ಎಸ್ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಐ ಸಾಧನವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 0.08 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ನೋವಾ 99.9 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಭರವಸೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ರವಾನಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
