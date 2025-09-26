ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್! ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 10:54 AM IST
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ರೆನೋ 14 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಟ್-ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 39,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಒಪ್ಪೋ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 36,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಡಿಸೈನ್: ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ದೀಪಾವಳಿ ಗೋಲ್ಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಕಲೆ, ನವಿಲುಗಳು, ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವು 35 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಹೀಟ್-ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫೋನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಎಂದರೇನು?: ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
28 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು 29 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 35 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅದೇ ಹಳೆಯ "ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 14 5G" ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಡಿಸೈನ್: ಈ ಸಾಧನವು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಯೋನಿಕ್ ಕುಷನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,200 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಈ ಫೋನ್ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, AI ವಾಯ್ಸ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ GenAI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI ರಿಕಂಪೋಸ್, AI ಬೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು AI ಎರೇಸರ್ನಂತಹ AI ಟೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ Oppo ಹೈಪರ್ಟೋನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ತೂಕ, ದಪ್ಪ: ಇದು 7.42mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ 187g ತೂಗುತ್ತದೆ.
