ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​! ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ (Photo Credit: OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 10:54 AM IST

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ರೆನೋ 14 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಟ್​-ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್​ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜಿಂಗ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೀಟ್​ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಲರ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ​ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 39,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಒಪ್ಪೋ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 36,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​: ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ದೀಪಾವಳಿ ಗೋಲ್ಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಕಲೆ, ನವಿಲುಗಳು, ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವ್​ ವೈಬ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವು 35 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಎಫೆಕ್ಟ​ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಹೀಟ್​-ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್​ ಕಲರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಎಂದರೇನು?: ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

28 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ ಡಾರ್ಕ್​ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು 29 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 35 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅದೇ ಹಳೆಯ "ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 14 5G" ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

  • ಡಿಸೈನ್​: ಈ ಸಾಧನವು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಯೋನಿಕ್ ಕುಷನಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1,200 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಮತ್ತು ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: ಈ ಫೋನ್ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​, AI ವಾಯ್ಸ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ GenAI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಜೊತೆ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್​ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI ರಿಕಂಪೋಸ್, AI ಬೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು AI ಎರೇಸರ್‌ನಂತಹ AI ಟೂಲ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ Oppo ಹೈಪರ್‌ಟೋನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ತೂಕ, ದಪ್ಪ: ಇದು 7.42mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ 187g ತೂಗುತ್ತದೆ.

