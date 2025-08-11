ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇಂದು ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ 5G ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ 5G ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿ 5G; ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಗಳು: Oppo K13 Turbo 5G ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ ಇದ್ದರೆ, 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ ಇದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮಾವೆರಿಕ್, ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ.37,999 ಇದೆ. ಆದರೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 39,999 ಇದೆ. ಇದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮಾವೆರಿಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
|ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿ 5G : ಬೆಲೆ
|ರೂಪಾಂತರ
|RAM + ಸಂಗ್ರಹಣೆ
|ಬೆಲೆ
|ಒಪ್ಪೋ ಕೆ 13 ಟರ್ಬೊ 5ಜಿ
|8GB + 128GB
|Rs 27,999
|8GB + 256GB
|Rs 29,999
|ಒಪ್ಪೋ ಕೆ 13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ 5ಜಿ
|8GB + 256GB
|Rs 37,999
|12GB + 256GB
|Rs 39,999
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ 13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿ 5G: ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ 13 ಟರ್ಬೊ 5G ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ಕೆ 13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ 5G ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 1,600 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ 4K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ 5G ಒಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ 50 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15 ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Oppo K13 Turbo 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ MediaTek Dimensity 8450 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.
Oppo K13 Turbo Pro 5G 4nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ CPU ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Oppo K13 Turbo ಸರಣಿ 5G ಗೇಮಿಂಗ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು 7,000mm ಚದರ VC ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
