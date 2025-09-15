ETV Bharat / technology

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

Oppo F31 Series Launched: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಹೊಸ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025

Oppo F31 Series Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು F31 Pro +, F31 Pro ಮತ್ತು F31 ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಲವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Oppo F31Series ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಪ್ಪೋ F31 ಪ್ರೊ + 6.8-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, F31 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು F31 ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ 6.57-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿವೆ. Oppo F31 5G ಸೀರಿಸ್​ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜರ್​ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ F31 Pro + ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 12 GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256 GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. F31 Pro ಮಾದರಿಯು MediaTek Dimensity 7300 Energy ಮತ್ತು F31 ಮಾದರಿ Dimensity 6300 6nm ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.

ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ನ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ OIS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2 MP ಮೋನೊಕ್ರೋಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 32 MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ F31 5G ಮಾದರಿಯು ಮಾತ್ರ 16MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, F31 Pro + ಮಾದರಿಯು ಜೆಮ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲೂ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಿಂಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. F31 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ F31 ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮ್ ರೆಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: Oppo F31 Pro + 5G ಯ ​​ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ (8 + 256GB) ಬೆಲೆ ರೂ 32,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ (12 + 256GB) ರೂ 34,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Oppo F31 Pro 5G ಯ ​​ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ (8 + 128GB) ಬೆಲೆ ರೂ 26,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ರೂಪಾಂತರ (8 + 256GB) ರೂ 28,999 ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ (12 + 256GB) ರೂ 30,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನಿನ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಒಪ್ಪೋ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಒಪ್ಪೋ F31 5Gನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ (8+128GB) ರೂ. 22,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರ (8+256GB) ರೂ. 24,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

