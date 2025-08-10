Essay Contest 2025

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಯದ್ಧ, ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ - OPERATION SINDOOR RECORD

Operation Sindoor: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 2:47 PM IST

Operation Sindoor: ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾರೀ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ವಾಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಗುರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ..

ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ A-50 ವಿಚಕ್ಷಣ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಬಿಸಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ರೋಸ್ಟೊವ್-ಆನ್-ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿನ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರಿಯು ಇದನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ Su-27 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 150 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು.

ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ..: ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಯು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳಿಗೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಸಿದ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ 40N6, 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೈಡೆಡ್​ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

S-400 ಎಂದರೇನು? ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಷ್ಯಾದ NPO ಅಲ್ಮಾಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇದು S-300ನ ಆಧುನೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ S-500 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

S-400 ಶತ್ರುಗಳ ಜಾಮಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಟ್ಟು ಐದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತವು 2018 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ $5.43 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಉಳಿದವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

