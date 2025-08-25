OpenAI India Office: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ChatGPT ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ನೇಟಿವ್ಸ್, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಐ ಮಾದರಿ ChatGPT 5 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ. "ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐನ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆ ChatGPT GO ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ 399 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಓಪನ್ಎಐ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ AI ಮಾದರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಮಾದರಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತವು ChatGPTಯ ಬಳಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ChatGPT ಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. OpenAI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 5 ಡೆವಲಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ChatGPT ಉದ್ಯೋಗ: ಓಪನ್ಎಐ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಓಪನ್ಎಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಡೆವಲಪರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
