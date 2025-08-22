OpenAI Office In India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ತಯಾರಕ ಓಪನ್ಎಐ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಕಲಿಯಲು ಓಪನ್ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓಪನ್ಎಐನ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಮಟ್ಟವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ AI ನಾಯಕನ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ChatGPTಯ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ದೇಶ: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ಎಐಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ AI ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ನ ಮುಂದುವರಿದ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ChatGPTಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ OpenAI ಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು AI ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ AI ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ AI ಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎಐನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ OpenAI ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.
OpenAI ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ 5 ಡೆವಲಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ChatGPT ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ AI-ಚಾಲಿತ ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಓಪನ್ಎಐನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಡೆವಲಪರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು AIನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೇಶದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
