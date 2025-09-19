ETV Bharat / technology

ಮನಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ! ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು!

Online Gaming Act: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

UNION MINISTER ASHWINI VAISHNAW ONLINE GAMING ACT RULES INDIAAI MISSION ONLINE GAME BAN
ಮನಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Online Gaming Act: ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಹಣದಿಂದ ಆಡುವ ಗೇಮ್ಸ್​ ಆಗಿವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವ ಆಟಗಳು ನಿಷೇಧ?: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟದಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೂ. 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಆದೇಶ: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಂತಹ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟಗಳು ಜನರ ಜೇಬನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಇಂತಹ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.20,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜನರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಸೂಪರ್​ ಮೈಕ್​ ಫೀಚರ್​, 45ಡಿಬಿ ಎಎನ್​ಸಿ! ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3!

For All Latest Updates

TAGGED:

UNION MINISTER ASHWINI VAISHNAWONLINE GAMING ACT RULESINDIAAI MISSIONONLINE GAME BANONLINE GAMING ACT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.