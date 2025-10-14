ETV Bharat / technology

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್! ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Oneplus New Model Launch: 7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 10:57 AM IST

Oneplus New Model Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15’ ಮತ್ತು ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚೀನಿ 3C ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15R’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಈ ಮುಂಬರುವ ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚೀನಿ 3C ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ PQL110 ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 5’ ಮಾದರಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು BOE OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 7,800mAh ಆಗಿದೆ. ಇದು 120W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಮಿಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್, IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP + 8MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನ ಚೀನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ‘OnePlus 15’ ಮಾದರಿಯು ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಆದ್ರೆOnePlus 15R’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. OnePlus Ace 6 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ OnePlus 15R ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. OnePlus 15R ಎಂಬುದು Ace 5 ರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್​: ಮುಂಬರುವ OnePlus Ace 6 ಮತ್ತು ಅದರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ OnePlus 15R, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಬಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫಾಸ್ಟ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. OnePlus ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

