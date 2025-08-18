Ola Diamondhead: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಶನ್ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓಲಾ ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ ಮುಂಭಾಗ, ಸ್ಲಿಕ್ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ LED ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಯೂನಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್: ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬೈಕ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕೇವಲ 2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದರೂ, ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎರ್ಗಾನಾಮಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಫೂಟ್ ಪೆಗ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರನು ಬೈಕ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಫೂಟ್ಪೆಗ್ ಅನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ADAS ಸುರಕ್ಷತೆ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರುಗಳಂತೆ ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು AI ಏಕೀಕರಣದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ADAS ಸೂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಲರ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಟೆರೈನ್-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ABS ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AR’ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ 4680 ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ‘ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈಕಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೈಮಂಡ್ಹೆಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಸಲಿ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದು.
