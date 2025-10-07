ಚೀನಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಓಲಾ!: ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮೋಟಾರ್ ರೆಡಿ!!; ಇವಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
Rare Earth Free Motor: ಓಲಾ ದೇಶೀಯ ಫೆರೈಟ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : October 7, 2025 at 3:36 PM IST
Rare Earth Free Motor: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಲ್ಲದೇ (ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್) ತಯಾರಿಸಿದ ಫೆರೈಟ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಓಲಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಎಂಬ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಚೀನಾದಿಂದ ಈ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಓಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಫೆರೈಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಚೀನಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮೋಟಾರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಓಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (GARC) ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. AIS 041 ಪವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 7kW ಮತ್ತು 11kW ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವನತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಓಲಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೆರೈಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ EV ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
