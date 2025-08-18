Ola Electric s1 Pro Sport Scooter: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಓಲಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ತನ್ನ S1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ S1 ಪ್ರೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
S1 ಪ್ರೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿತರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ S1 ಪ್ರೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿಷನ್ ಆಗಿಯೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 999 ರೂ. ಮುಂಗಡದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ 13 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓಲಾ ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ 16 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 71 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 4680 ಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 5.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಸೀಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 320 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು 152 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇದು ಕೇವಲ 2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 320 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಓಲಾ ಎಸ್1 ಪ್ರೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏಪ್ರನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೇವಲ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ MoveOS 6 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಲೋಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀಲ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 14-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸವಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 34 ಲೀಟರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 791 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
