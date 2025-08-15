Odysse Sun Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಒಡೆಸ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 81,000. ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 91,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಟಿನಾ ಗ್ರೀನ್, ಗನ್ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೇ, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬ್ಲೂ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 1.95 kWh ಮತ್ತು 2.9 kWh ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ 2.9 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೇಕ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲು ಡಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈವ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ 32 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಓಲಾ ಎಸ್ 1 ಏರ್ (34 ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು ಅಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ (22 ಲೀಟರ್) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏವಿಯೇಷನ್-ಗ್ರೇಡ್ ಕುಶನ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್-ಸೈಜ್ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಸ್ 1 ಏರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇದರ 130 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಓಲಾ ಎಸ್1 ಏರ್ (151 ಕಿ.ಮೀ) ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ (100 ಕಿ.ಮೀ) ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 2.5KW ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು AIS 156 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
