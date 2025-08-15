ETV Bharat / technology

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​! - ODYSSE SUN ELECTRIC SCOOTER

Odysse Sun Electric Scooter: 130 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ವೊಂದನ್ನು ಒಡೆಸ್ಸಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್ (Photo Credit: Instagram/odysseev)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 12:49 PM IST

Odysse Sun Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಒಡೆಸ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 81,000. ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 91,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಟಿನಾ ಗ್ರೀನ್, ಗನ್‌ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೇ, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬ್ಲೂ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 1.95 kWh ಮತ್ತು 2.9 kWh ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ 2.9 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ರಿಯರ್​ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕ್​ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಲು ಡಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈವ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ 32 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಓಲಾ ಎಸ್ 1 ಏರ್ (34 ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು ಅಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ (22 ಲೀಟರ್) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏವಿಯೇಷನ್​-ಗ್ರೇಡ್​ ಕುಶನ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್-ಸೈಜ್ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡೆಸ್ಸಿ ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಸ್ 1 ಏರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದರ 130 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಓಲಾ ಎಸ್1 ಏರ್ (151 ಕಿ.ಮೀ) ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ (100 ಕಿ.ಮೀ) ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 2.5KW ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು AIS 156 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

TAGGED:

