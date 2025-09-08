ETV Bharat / technology

ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಹೇಳಿ ವಿದಾಯ!; 156 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಗ್ಗೆ!!

DIPLOS Max+ Launched: ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಇ - ಸ್ಕೂಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

156 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: Numeros Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 1:29 PM IST

DIPLOS Max Plus Launched: ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಐದು ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಕಲರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4.0 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, 70 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 156 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕಪ್ ಸೇರಿವೆ.

ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಲೇಜ್ ರೆಡ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,14,999, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಏನು?: ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 156 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ (IDC) ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಳ್ಳತನದ ಅಲರಾಂ, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಚಾಸಿಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್​ನಂತಹ ಅದರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚದರ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ: ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶಿಬುಲಾಲ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

