ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್ ಫೀಚರ್, 45ಡಿಬಿ ಎಎನ್ಸಿ! ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3!
Nothing Ear 3 Launched: ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 19, 2025 at 8:18 AM IST
Nothing Ear 3 Launched: ನಥಿಂಗ್ ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 95dB ವರೆಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟಾಕ್ ಬಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬಳಕೆದಾರರು ಟಾಕ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ಕೇಸ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ TWS ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು 45dB ವರೆಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (ANC) ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು GBP 179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 21,500) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಬೆಲೆ EUR 179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 18,700) ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ TWS ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು $179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 15,800) ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಪಾಲುದಾರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಹೊಸ ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ‘ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 95dB ವರೆಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟಾಕ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಥಿಂಗ್ OS-ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ಬಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನ್-ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. AI ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು 25dB ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ANC ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವು 45dB ವರೆಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ 600 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1,875 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್-ರಿಲೆಟೆಡ್ ಲಿಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ರೆಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ 12mm ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಸ್ ಅನ್ನು 4–6dB ಮತ್ತು ಟ್ರಿಬಲ್ ಅನ್ನು 4dB ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
