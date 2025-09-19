ETV Bharat / technology

Nothing Ear 3 Launched: ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.

NOTHING EAR 3 SPECIFICATIONS NOTHING EAR 3 FEATURES NOTHING EAR 3 PRICE NOTHING EAR 3
ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 (Photo Credit- Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 8:18 AM IST

Nothing Ear 3 Launched: ನಥಿಂಗ್ ಹೊಸ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 95dB ವರೆಗೆ ನಾಯ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟಾಕ್ ಬಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಬಳಕೆದಾರರು ಟಾಕ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ಕೇಸ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಕ್ರಿಪ್ಶನ್​ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ TWS ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 45dB ವರೆಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (ANC) ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು GBP 179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 21,500) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ EUR 179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 18,700) ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ TWS ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು $179 (ಸುಮಾರು ರೂ. 15,800) ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಪಾಲುದಾರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಹೊಸ ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ‘ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 95dB ವರೆಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟಾಕ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಥಿಂಗ್ OS-ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಜೊತೆ​ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟ್ಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್‌ಬಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್​ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನ್​-ಕಂಡಕ್ಷನ್​ ವಾಯ್ಸ್​ ಪಿಕಪ್ ಯೂನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. AI ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು 25dB ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ANC ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವು 45dB ವರೆಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ 600 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1,875 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್-ರಿಲೆಟೆಡ್​ ಲಿಕೇಜ್​ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ‘ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3’ ರೆಡಿಯೇಟಿಂಗ್​ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ​ 12mm ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಸ್ ಅನ್ನು 4–6dB ಮತ್ತು ಟ್ರಿಬಲ್ ಅನ್ನು 4dB ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಸೌಂಡ್​ ಸ್ಟೇಜ್​, ರಿಚರ್ಡ್​ ಮಿಡ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

