ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ.887 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ನಥಿಂಗ್-ಆಪ್ಟಿಮಸ್: 1800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ!!

Nothing Phone: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ‘ನಥಿಂಗ್’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ.887 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ನಥಿಂಗ್ (Photo Credit: X/Carl Pei)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 7:27 AM IST

Nothing Phone: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ನಥಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ CMF ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ನಥಿಂಗ್​: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಕ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (JV)ವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು CMF ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ (ಸುಮಾರು ರೂ. 887 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೂ ಮೀರಿದೆ.

ಐಟಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ: ನಥಿಂಗ್ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ಅವರು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಮ್‌ಎಫ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ‘ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಮ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೀ ಹೇಳಿದರು.

ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ನಥಿಂಗ್ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಥಿಂಗ್ CMF ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ‘ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟ: ಸಿಎಮ್‌ಎಫ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಮ್‌ಎಫ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಕಾರ್ಯವೇನು?: ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇರಬಲ್​ ಡಿವೈಸ್​ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೆರಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪೋ, ಝೆನ್ ಮೊಬೈಲ್, ಜಿಯೋ, ಹೆಚ್‌ಟಿಸಿ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ಎಲ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್​ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್​ ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

