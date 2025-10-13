‘ಎಐ ಕುರಿತು ಭಯ ಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ’
Niti Aayog Ai Report: ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
Niti Aayog Ai Report: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯದವರೆಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೃಷಿಯವರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವರದಿಯು ಈ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ‘Roadmap for Job Creation in the AI Economy’ ಎಂಬ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಐ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿಷನ್: ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ AI ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಐ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿಷನ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ.
"ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏಕೀಕೃತ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ" ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಬಿ.ವಿ.ಆರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಐ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ AI ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
