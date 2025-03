ETV Bharat / technology

ಭಾರತೀಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್​, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ: 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರ್​ನ ಮೊದಲ ನೋಟ​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿಸ್ಸಾನ್​ - NISSAN TO LAUNCH NEW CAR

Nissan To Launch New SUV-MPV In India: ಜಪಾನಿನ ಖ್ಯಾತ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್​ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ತನ್ನ ಮಾಡೆಲ್​ ಲೈನ್​ಅಪ್​ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಟೀಸರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 7-ಸೀಟರ್ MPV ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್-ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ MPV ಯನ್ನು ಟ್ರೈಬರ್​ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್​ MPV ಯನ್ನು 2+3+2 ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಸೀಟ್ಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.