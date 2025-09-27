ETV Bharat / technology

ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ! ಭೂಮಿಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ NISAR!!

NISAR Satellite Images: ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ NISAR, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

NASA AND ISRO SATELLITE FIRST RADAR IMAGES NASA ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR IMAGE FROM NISAR
ಭೂಮಿಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ NISAR (Photo Credit: X/NASA JPL)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 11:31 AM IST

NISAR Satellite Images: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯಾದ NISAR (NASA-ISRO ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಡಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಹಯೋಗವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾಸಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ, ‘ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ NISAR ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?: ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ NISAR ನ ರಾಡಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ನಾಸಾದ JPL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ L-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಅಮೆರಿಕ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮೈನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ದ್ವೀಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ನೀರು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ರಚನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊಲಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದವು.

ಇಸ್ರೋ ಒದಗಿಸಿದ ಎಸ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ನಾಸಾದ ಎಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಬೆಳೆ ಪ್ರಗತಿ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಸಾದ ಸಹ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘NISAR ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್​​ ಸೆಂಟರ್​ ಮತ್ತು ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ನಾಸಾದ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ (ಜೆಪಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

NISAR ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರವು ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

NISAR ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ GSLV-F16 ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು NASA ಮತ್ತು ISRO ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. 747 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು, ನೆಲ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

NASA AND ISRO SATELLITE FIRST RADAR IMAGES NASA ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR IMAGE FROM NISAR NISAR SATELLITE IMAGES

