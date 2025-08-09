Royal Enfield Himalayan 750: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. EICMA ಶೋ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೈಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಅನ್ನು EICMA 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 750 ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಹೊಸ 750 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 650 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 55 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 60 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ 750 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ 19 ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD (ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್) ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಇವೆರಡೂ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸವಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.85 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 2.98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
