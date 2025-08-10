Essay Contest 2025

ಕಾರ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್

New Renault Duster Coming Soon: ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕಾರ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್ (Photo Credit: PPS Renault)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 9:55 AM IST

New Renault Duster Coming Soon: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಸ್‌ಯುವಿ. ಈ ಕಾರನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದು 2020ರ ವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಡಸ್ಟರ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಈಗ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನೆಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 14 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಿಲ್, LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, Y-ಆಕಾರದ LED DRLಗಳು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಫಾಗ್​ ಲೈಟ್ಸ್​, ಹೊಸ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು. ಈ ಕಾರು 24.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ SUVಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಹ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 5-ಸೀಟರ್​ ಕಾರು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 472 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, 7-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಅರ್ಕಾಮಿಸ್ 3D ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, ABS (ಆಂಟಿಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ESP (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ), ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಮತ್ತು 4-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

