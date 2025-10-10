ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Kia Carens Clavis: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ MPVಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ HTX(O) ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 10, 2025 at 7:16 AM IST
Kia Carens Clavis: ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಸೀಟರ್ MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು MPV ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಈಗ ಹೊಸ HTX (O) ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 19.27 ಲಕ್ಷಗಳು. ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ HTK+, HTK+ (O), ಮತ್ತು HTX (O) ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ HTX (O) ರೂಪಾಂತರವು 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ಹಿಂದೆ HTK+ ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ MPV ಯ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಮಾದರಿಯು ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ರಿಮೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ HTX (O) ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ HTX+ ಟ್ರಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು 7-ವೇಗದ DCT ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಆರು-ಆಸನಗಳ ರೂಪಾಂತರವು HTK+ ಮತ್ತು HTK+(O) ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ರೀಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒನ್-ಟಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಂಬಲ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ MPV 26.6-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 64-ಕಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್-ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ಸ್ವಿಚ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಡೀಸೆಲ್. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಾರು ಮುಂದಿದೆ. ಕಿಯಾ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESC, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ರಿಯರ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ಓವರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. MPV ಯ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು 20 ಅಟಾನಮಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಈಗ HTE, HTE (O), HTK, HTK+, HTK+ (O), HTX ಮತ್ತು HTX+ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏಳು ಆಸನಗಳ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.08 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 20.71 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
