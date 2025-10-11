ETV Bharat / technology

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್: ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ!

Netflix Smart Tv Games: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್​ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

NETFLIX LAUNCHES SMART TV GAME MODE NETFLIX GAME CONTROLLER APP NETFLIX PARTY GAMES NETFLIX GAMING UPDATE 2025
ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ (Photo Credit- Netflix)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Netflix Smart Tv Games: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ (ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​) ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಾಗಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಷನರಿ: ಗೇಮ್ ನೈಟ್, ಬೊಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಟೆಟ್ರಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಶರ್ಸ್: ಫೂಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಗೇಮ್ಸ್​" ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್​ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ತಡವೇಕೆ?.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡಿ.. ಇನ್ನು ಈ ಫೀಚರ್​ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್​: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು ಗುಂಪು ಆಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಹು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೊಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಗೊಂದಲಮಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಕ್ಷನರಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೂ ಪದವು ಹೇಳದೆಯೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿ ಪದ ಯಾವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಟೆಟ್ರಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾರ್ಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಟೆಟ್ರಿಸ್ ಫಾರೆವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟದ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಟೆಟ್ರಿಸ್ ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು "ಟೈಮ್ ವಾರ್ಪ್ ಟೆಟ್ರೋಮಿನೋಸ್" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದ ವಾರ್ಪ್ ಟೆಟ್ರೋಮಿನೋಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್​ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್​ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಟಗಾರನನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಿನ ಟೆಟ್ರಿಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಶವೂ ಆಗಿದೆ.

"ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಶರ್ಸ್: ಫೂಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. "ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಓದಿ: 2026ರ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಎಬಿಎಸ್​ ಬದಲು ಸಿಬಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಯಾಮ್

For All Latest Updates

TAGGED:

NETFLIX LAUNCHES SMART TV GAME MODENETFLIX GAME CONTROLLER APPNETFLIX PARTY GAMESNETFLIX GAMING UPDATE 2025NETFLIX SMART TV GAMES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.