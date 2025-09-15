ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಳ ದಿನ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ದೇವರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನ!
Mokshagundam Visvesvaraya Jayanti: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Mokshagundam Visvesvaraya Jayanti: ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ). ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1968ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂಜಾನಿಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15 ಅನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1908 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ (ಹೈದರಾಬಾದ್) ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಮೂಸಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಅವಳಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಿನ್ಯಾಸಕ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದಾದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಜ್ಞ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು..
ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೋಮವಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ನಾಡು ಕಂಡ ಮೇಧಾವಿ: ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಸೆ. 15, 1861 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಳಿಯ ಮದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಆಗಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಸ್ತವರಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 12 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓದಲು ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ವತಃ ಟ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು 1881 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ AE ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನೀರಾವರಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಪ್ರವಾಹ ಆರು ಅಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎತ್ತುವ, ಎಂಟು ಅಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಹತ್ತು ಅಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಜಾಮನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ: ಅವರು 1908ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲು 1909 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ನಿಜಾಮನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಸಿ ಮತ್ತು ಇಸಿ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 3.9 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1920 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
2.9 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಮಾಯತ್ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 1920ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1927 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1909 ರಿಂದ 1930ರ ವರೆಗೆ ಅವರು ಆರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
ಹಳೆಯ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 1930ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನೆಗಳು, ಫ್ಲಶ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು 1912ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದರಿನ ಕರಾವಳಿಯು ಭಾರಿ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸವೆದು ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಹಳೆಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು. ಇದು ಅಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ತಿರುಪತಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು : ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1955ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಐದನೇ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿತು. ಅಪಾರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 1962ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
