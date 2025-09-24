ETV Bharat / technology

ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮಿಷನ್​: 10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ

NASA Selects 10 New Astronauts: ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಸಾ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

NASA ASTRONAUTS MOON AND MARS MISSIONS NASA ASTRONAUT CANDIDATES JOHNSON SPACE CENTER
10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ (Photo Credit: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
NASA Selects 10 New Astronauts: ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಾಸಾ 10 ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಫ್ಲೈಟ್​ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಸ್ಟನ್‌ನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ NASAದ ಹಂಗಾಮಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ ಅವರು ಆಲ್-ಅಮೆರಿಕನ್ 2025 ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯ ಕನಸುಗಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಫಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಕನಸುಗಾರನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಫಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏಜೆನ್ಸಿಯ 24ನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವರ್ಗವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಜಾನ್ಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತರಬೇತಿಯು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ 2025ರ ತರಗತಿಯು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜಿಗಿತಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ನಾಸಾದ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಓದಿ: ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ: ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆ, ಮಾನವನ ಬದಲು ರೊಬೋಟ್​ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

NASA ASTRONAUTSMOON AND MARS MISSIONSNASA ASTRONAUT CANDIDATESJOHNSON SPACE CENTERNASA SELECTS 10 NEW ASTRONAUTS

