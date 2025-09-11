ETV Bharat / technology

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆಯೇ?; ಪ್ರಾಚಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾದ ರೋವರ್​!

Rocks On Mars: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಿದ ನದಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ರೋವರ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ಭತ್ತಿದ ನದಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

NASA PERSEVERANCE ROVER NASA ROVER FINDS ROCKS ON MARS NASA MARS
ಪ್ರಾಚಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾದ ರೋವರ್ (Image Credits: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rocks On Mars: ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ‘ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್’ ರೋವರ್ ಭತ್ತಿದ ನದಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನದ ಸಂಭವನೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್’ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು?: 2021 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರೋವರ್ ಜೀವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

‘ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ’: SETI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾನಿಸ್ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸಾಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಅಮ್ಹೆರ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾರಿಯೋ ಪ್ಯಾರೆಂಟೆ ಇದನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈವಿಕವಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಜೋಯಲ್ ಹುರೋವಿಟ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು. ‘ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನವು ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಇದು ಅದ್ಭುತ’: ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನದ ಸಂಭವನೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 25ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 30ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ 6 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ‘ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜೋಯಲ್ ಹುರೋವಿಟ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹುರೋವಿಟ್ಜ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದರು?: ಹುರೋವಿಟ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿ: ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

For All Latest Updates

TAGGED:

NASA PERSEVERANCE ROVERNASA ROVER FINDS ROCKS ON MARSNASAMARSROCKS ON MARS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.