ಸೂರ್ಯನಿಗೆ PUNCH?​ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಾಸಾ: ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ? - NASA PUNCH MISSION

PUNCH Mission: ಸೌರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು, ರಚನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸೌರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್​ ವಿಂಡ್​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ (CME) ವಿಕಸನವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಸೌರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಾಸಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಉಡಾವಣೆ: ಕರೋನಾ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಧ್ರುವೀಯತೆ (Polarimetry to Unify the Corona and Heliosphere- PUNCH) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪಂಚ್ ನಾಲ್ಕು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 64 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ (ಲೋ ಅರ್ಥ್​ ಆರ್ಬಿಟ್​ (LEO)) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಷನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕರೋನಾ ಮತ್ತು ಸೌರ ಮಾರುತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ 3D ಯಲ್ಲಿ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ, ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪವರ್‌ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪಂಚ್‌ನ ಅಳತೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪರಿಶೋಧಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.