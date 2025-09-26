ಮೊದಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಜೇಮ್ಸ್ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕ!
James Webb Space Telescope: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ನ 1 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 1:29 PM IST
James Webb Space Telescope: ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. 2022ರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದೇ ದೈತ್ಯ ಗೋಳಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೋಯಲ್ ಲೆಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಗುಂಪು 2024 ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಅವರು 60 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,500 ದೂರದ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಿಂದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ವರ್ಣಪಟಲವು ಗೋಚರ ಬೆಳಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 12 ಶತಕೋಟಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವೇನು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಚರ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ದೈತ್ಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಜಾ ಇದನ್ನು ಬೃಹತ್, ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಊಹೆಯು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕುಚಿ ಮತ್ತು ಲೋಬ್ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಲೋಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ದಟ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಶಿಶು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಧೂಳು ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಂಪು ಹೊಳಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
