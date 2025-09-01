NASA ISRO NISAR Satellite: ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಸಾರ್ (ನಾಸಾ ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್) ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಮಿಷನ್ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದರೆ 747 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಡಾವಣೆಯ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು 39 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ರಾಡಾರ್ ಆಂಟೆನಾ ಪ್ರತಿಫಲಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಉಪಗ್ರಹದ ಎಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು NISAR ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ನಿಸಾರ್ ಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಡುಗಳು, ಹಿಮಭರಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಬಳಕೆಯು ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು: ನಿಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ರಾಡಾರ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಬರುತ್ತಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್!: ಪವರ್, ರೇಂಜ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಔಟ್.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೂ ತಿಳಿದು ಬಿಡಿ!