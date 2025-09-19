ETV Bharat / technology

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು! ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಸಾ!!

Nasa 6000 Exoplanets: ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಲಾವಾದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

NASA EXOPLANET MISSIONS NASA LATEST NEWS 6000 ALIEN PLANETS
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿವೆ 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು (Photo Credit- NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nasa 6000 Exoplanets: ಈ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅನೇಕ ನಿಗೂಢತೆಗಳ ವಿಳಾಸವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮಾನವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್‌ಗಳು) 6,000 ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 6,000 ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ನಾಸಾ ಒದಗಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಸಡೆನಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಟೆಕ್ ಐಪಿಎಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (NExScI) ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ 1995ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅದ್ಭುತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6,000 ಮೀರುತ್ತದೆ.

ಈ 6,000 ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಾವಾದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ಟೈರೋಫೋಮ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಶಿಲಾ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ‘ಶಿಲಾ ಗ್ರಹಗಳು’ (ಭೂಮಂಡಲದ ಗ್ರಹಗಳು) ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ದಟ್ಟವಾದ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧದಂತಹ ಶಿಲಾ ಮತ್ತು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ‘ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು’ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋವಿಯನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನಂತಹ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಂತೆ ಘನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗುರುಗ್ರಹದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ.. ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಂತಹ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್: ನಾಸಾ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಶಿಲಾ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಬಯೋಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವನದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಾಸಾದ ‘ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್’ ದೂರದರ್ಶಕವು ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

NASA EXOPLANET MISSIONS NASA LATEST NEWS 6000 ALIEN PLANETS
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿವೆ 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು (Photo Credit- NASA)

ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆತಿಥೇಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತೀವ್ರ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾಸಾ ರೋಮನ್ ಕರೋನಾಗ್ರಾಫ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ರೋಮನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಂತಹ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾಸಾದ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಭೂಮಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್‌ಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ!

For All Latest Updates

TAGGED:

NASA EXOPLANET MISSIONSNASA LATEST NEWS6000 ALIEN PLANETSNASA 6000 EXOPLANETS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.