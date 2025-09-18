ಭೂಮಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ!
NASA Asteroid Tracking: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವೊಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : September 18, 2025 at 11:07 AM IST
NASA Asteroid Tracking: ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಅಂದಾಜು 120-280 ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಜೆಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾಸಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್-ಅರ್ಥ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (CNEOS) ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (JPL) ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು 2025 FA22 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾನ್-ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ 120 ರಿಂದ 280 ಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ 73 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ FA22 ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗಿಂತ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ? ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, FA22ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 1.85 ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರಾದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18 ರಂದು ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 842,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (IAWN) ಇದರ ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ: ಇದನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಇದನ್ನು ಟುರಿನ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ.
ಈ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಈ ನಿಕಟತೆಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ FA22ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾವದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
