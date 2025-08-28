ETV Bharat / technology

‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್​ : ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದೆ ಜೆಮಿನಿ! - NANO BANANA

Nano Banana: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್ (Photo Credit: Blog Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 7:54 AM IST

2 Min Read

Nano Banana: ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಹೊಸ AI ಉಪಕರಣದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟಾಕ್​ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ರಚಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್: XAI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್‌ನ ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ AI ಉಪಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫೋಟೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್‌ಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಗಳವರೆಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಜನರೇಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಫೇಶಿಯಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​, ಲೈಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್​ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಫೋಟೋಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?​: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಪರ್‌ಹೀರೋ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಉಪಕರಣವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಫೋಟೋಗಳು ವಿಲೀನ: ಈ ಉಪಕರಣವು ಬಹು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಉಪಕರಣವು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್​ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮೋಡ್, Nanobanana.ai ಮತ್ತುFlux AI, Bylo.ai, and Dzine ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ LMArenaದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಉಪಕರಣವು LMArenaದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಫೋಟೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್, ಸೀನ್​ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.

