ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಎಐ ಸಂಚಲನ: ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋ!!
Nano Banana AI: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 10, 2025 at 3:43 PM IST
Nano Banana AI: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ‘3D Figurine’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಪರಿಕರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಪರಿಕರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
200 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಡಿಟ್: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ 3D ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘OMI’ನ 3D ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Instagram, TikTok ಮತ್ತು X ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು Google Gemini ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟೂಲ್ ಇಮೇಜ್: ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ. ಹಿಂದೆ 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸಾಕು. ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟೂಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಥ್ಐಡಿ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು AI ರಚಿತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3D ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು?: ಈ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- Google AI ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: Google AI ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ.
- ‘Try Nano Banana’ ಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ
- ಕಸ್ಟಮ್ 3D Figurine ರಚಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ‘+’ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. (Build my 1/7 scale statue on the desk, with the ZBrush modeling screen behind, and a Bandai-style anime box on the side. Studio lighting is used for a photo-realistic effect.)
- ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ: ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಉಪಕರಣವು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ AI ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
